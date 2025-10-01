Экс-игрок сборной России назвал самого стабильного защитника "Спартака"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил конкуренцию в линии обороны московского "Спартака". "Любопытная ситуация с центральными защитниками "Спартака", где самым стабильным стал Литвинов. Джику и Бабич борются за еще одну позицию, и я бы говорил о том, что к сербу есть вопросы по старту сезона — конкуренцию он проигрывает заслуженно. Что касается Ву, то тут промолчим — после его стартовых игр мы его долго можем не увидеть", — сказал Игорь Семшов в интервью "РБ Спорт".

Руслан Литвинов выступает за "Спартак" с 1 сентября 2021 года, контракт с ним рассчитан до 20 июня 2029 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 13 матчей, 1 гол и 1 голевая передача. Всего за клуб Руслан Литвинов провёл 143 игры и отметился 13 результативными действиями (6 голов и 7 голевых передач).

"Спартак" в текущем розыгрыше РПЛ после 10 туров занимает 5 место в таблице с 18 очками. Следующая встреча у клуба в рамках чемпионата России пройдет 5 октября против московского ЦСКА на стадионе "ВЭБ Арена".