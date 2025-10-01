ЦСКА и Мойзес согласовали контракт до 2029-го. В нем прописаны бонусы за победу в РПЛ и Кубке, а также за выход в общий этап ЛЧ (Иван Карпов)

ЦСКА и Мойзес Барбоза договорились о продлении контракта.

ЦСКА и Мойзес согласовали контракт
Бразильский защитник останется в московском клубе до лета 2029 года, сообщает Иван Карпов.

По данным инсайдера, стороны согласовали 4-летний контракт. Утверждается, что в нем прописаны бонусы не только за победу в Мир РПЛ и FONBET Кубке России, но и за выход в общий этап Лиги Чемпионов.

Напомним, российские команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

