ЦСКА и Мойзес согласовали контракт до 2029-го. В нем прописаны бонусы за победу в РПЛ и Кубке, а также за выход в общий этап ЛЧ (Иван Карпов)
ЦСКА и Мойзес Барбоза договорились о продлении контракта.
Бразильский защитник останется в московском клубе до лета 2029 года, сообщает Иван Карпов.
По данным инсайдера, стороны согласовали 4-летний контракт. Утверждается, что в нем прописаны бонусы не только за победу в Мир РПЛ и FONBET Кубке России, но и за выход в общий этап Лиги Чемпионов.
Напомним, российские команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
Вице-президент ФИФА Монтальяни о бане Израиля: «УЕФА приостановит голосование и дождется мирного плана Трампа. Я уважаю любое принятое ими решение»
Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
Вице-президент ФИФА Монтальяни о бане Израиля: «УЕФА приостановит голосование и дождется мирного плана Трампа. Я уважаю любое принятое ими решение»
Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее