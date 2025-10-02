Бубнов спрогнозировал, кто станет чемпионом РПЛ

Бывший советский футболист Александр Бубнов спрогнозировал турнирную таблицу по итогам сезона-2025/2026.

© Скриншот

По мнению Александра Бубнова, чемпионом России станет петербургский "Зенит", набрав 77 очков, на второй строчке расположится "Краснодар" (71 очко), бронзовым призером станет ЦСКА (69 очков). В топ-5 также войдут "Спартак" (4 место, 60 очков) и "Рубин" (5 место, 56 очков).

По мнению эксперта, напрямую вылетят из РПЛ в Первую Лигу "Сочи" (15 место, 17 очков) и "Пари НН" (16 место, 11 очков).

После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом, на второй строчке располагается столичный "Локомотив" с 20 баллами, тройку лидеров замыкает "Краснодар", в активе которого 20 очков.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, серебряные медали завоевал петербургский "Зенит", бронзовые - ЦСКА. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.