"Пари НН" и "Спартак" объявили составы на матч Кубка России

"Пари НН" и московский "Спартак" объявили стартовые составы на матч 5 тура группового этапа Кубка России.

Сегодня, 1 октября, "Пари НН" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 5 тура группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по столичному времени. После 4 сыгранных туров нижегородцы занимают 3 место в группе С Кубка страны с 3 набранными очками, красно-белые располагаются на 2 строчке с 7 баллами в своем активе.