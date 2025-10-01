18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом»

Sports.ru

Вратарь «Кайрата» получил автомобиль в подарок после матча с «Реалом».

18-летний вратарь «Кайрата» получил в подарок автомобиль
© Sports.ru

Клуб из Казахстана дома уступил мадридцам (0:5) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В воротах хозяев сыграл 18-летний голкипер.

Предприниматель из списка Forbes до 30 лет Улугбек Шарипов подарил игроку автомобиль китайской марки Exeed.

«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся», – сказал Шарипов.

Калмурза выложил видео этого момента в инстаграме и написал:

«Человек с большой буквы, уважаю. Спасибо большое еще раз».

 

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости