18-летний вратарь «Кайрата» получил в подарок автомобиль

18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза получил автомобиль Exeed в подарок от казахстанского бизнесмена после 0:5 с «Реалом»
Вратарь «Кайрата» получил автомобиль в подарок после матча с «Реалом».
Клуб из Казахстана дома уступил мадридцам (0:5) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В воротах хозяев сыграл 18-летний голкипер.
Предприниматель из списка Forbes до 30 лет Улугбек Шарипов подарил игроку автомобиль китайской марки Exeed.
«Небольшой подарок. Ты большой молодец, подарил нам много эмоций. Главное – не останавливайся», – сказал Шарипов.
Калмурза выложил видео этого момента в инстаграме и написал:
«Человек с большой буквы, уважаю. Спасибо большое еще раз».
