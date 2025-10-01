Турецкий футбольный клуб перешел под контроль государства

Турецкий клуб «Касымпаша» был передан государству после того, как прокуратура выдала ордер на арест его владельца Тургая Синера в рамках расследования по факту мошенничества и отмывания денег. Об этом сообщает Reuters.

© Чемпионат.com

По информации источника, расследование началось в связи с покупкой компанией Can Holding в декабре 2024 года несколько вещательных компаний. По словам прокуроров, эта сделка была связана с «серьёзными подозрениями» в отмывании незаконных средств. Уточняется, что сейчас Синер находится за границей.

Синер — известный бизнесмен, занимающийся горнодобывающей промышленностью, энергетикой и стекольной промышленностью. Публично это дело он пока не комментировал.

«Касымпаша» набрал восемь очков в семи матчах этого сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.