«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Сочи» в матче Кубка России

Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти одержали победу над «Сочи» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. У «Крыльев» голы забили Никита Чернов и Роман Евгеньев. У «Сочи» отличились Михаил Игнатьев, Мартин Крамарич и Антон Зиньковский, а защитник Набиль Абердин отправил мяч в собственные ворота. В серии пенальти точнее были игроки самарцев — 5:4.

«Крылья Советов» набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы B, «Сочи» (3 очка) идет на последней, четвертой строчке, и лишился шансов на выход в следующий раунд.

В заключительном туре самарцы 22 октября сыграют на выезде с московским «Динамо», а южане днем позднее встретятся с «Краснодаром».

Кубок России. 5-й тур. Путь РПЛ

«Крылья Советов» (Самара) — «Сочи» (Сочи) — 3:3 (5:4 по пен)

Голы: Евгеньев, 40 (ВИДЕО). Абердин, 45 (ВИДЕО). Чернов, 79 (ВИДЕО). — Игнатов, 35 (ВИДЕО). Крамарич, 70 (с пенальти) (ВИДЕО). Зиньковский, 87 (ВИДЕО).