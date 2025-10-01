«Балтика» разгромила «Акрон» в матче Кубка России

Калининградская «Балтика» одержала победу над тольяттинским «Акроном» в матче пятого тура группового этапа FONBET Кубка России по футболу.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ннамди Оффор, Натан Гассама и Тентон Йенне.

На 69‑й минуте полузащитник «Акрона» Денис Попенко получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике «Балтики» Юрие Ковалеве.

«Балтика» набрала пять очков и идет третьей в турнирной таблице группы D, «Акрон» (5 очков) — четвертый.

В заключительном туре калининградский клуб 23 октября примет московский «Локомотив», двумя днями ранее «Акрон» на выезде встретится с ЦСКА.

Кубок России. 2025-26. Тур 5 Путь РПЛ

«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — 3:0 (1:0)

Голы: Оффор, 33 (ВИДЕО). Гассама, 54 (ВИДЕО). Йенне, 90 (ВИДЕО).

Удаления: Попенков, 69.