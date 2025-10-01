«Балтика» разгромила «Акрон» в матче Кубка России
Калининградская «Балтика» одержала победу над тольяттинским «Акроном» в матче пятого тура группового этапа FONBET Кубка России по футболу.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ннамди Оффор, Натан Гассама и Тентон Йенне.
На 69‑й минуте полузащитник «Акрона» Денис Попенко получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике «Балтики» Юрие Ковалеве.
«Балтика» набрала пять очков и идет третьей в турнирной таблице группы D, «Акрон» (5 очков) — четвертый.
В заключительном туре калининградский клуб 23 октября примет московский «Локомотив», двумя днями ранее «Акрон» на выезде встретится с ЦСКА.
Кубок России. 2025-26. Тур 5 Путь РПЛ
«Балтика» (Калининград) — «Акрон» (Тольятти) — 3:0 (1:0)
Голы: Оффор, 33 (ВИДЕО). Гассама, 54 (ВИДЕО). Йенне, 90 (ВИДЕО).
Удаления: Попенков, 69.