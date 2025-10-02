Мажич ответил, почему Шафеев продолжает работать в РПЛ после скандала с "Чайкой"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему арбитр Рафаэль Шафеев работает в РПЛ, несмотря на скандал с "Чайкой".

"Когда я приехал в Россию, то начал работу с тем списком арбитров, который мне предоставили. Если кто-то был замешан в подобных вещах, как он мог оставаться в списках? РФС включил Шафеева в список судей по программе подготовки молодых талантов УЕФА. Я знаю его качества, навыки", — приводит слова Мажича "Спорт-Экспресс".

Напомним, в апреле 2024 года экс-директор "Чайки" Олег Баян заявил, что давал взятки арбитрам Российской Премьер-Лиги. В том числе речь шла о Рафаэле Шефееве, Романе Сафьяне и Антоне Фролове.

В текущем сезоне Шафеев выступил арбитром в пяти матчах РПЛ и двух встречах Кубка России. Поседений матч, который обслуживал Шафеев, состоялся в воскресенье, 28 сентября. "Спартак" обыграл "Пари НН" со счетом 3:0 в десятом туре чемпионата России.