«Матч ТВ» предложил около 28 млрд за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ

«Матч ТВ» предложил около 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года («РБ Спорт»)
«Матч ТВ» сделал предложение по новому контракту на трансляцию чемпионата России.
По информации «РБ Спорт», «Матч ТВ» прислал предложение о новом ТВ-контракте с РПЛ. Оно во многом повторяет условия прежнего договора: на 4 года с эксклюзивностью прав. Общая сумма сделки может составить около 28 миллиардов рублей.
В пятницу лига проведет совещание по коммерческим и телевизионным правам на ближайший четырехлетний цикл.
Отмечается, что до 30 сентября у «Матч ТВ» было эксклюзивное право на переговоры с РПЛ – лига обязывалась не вести ни с кем другим переговоры о новом контракте.
Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»
Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть»
Колосков назвал мифом статус «Спартака» как народной команды: «Но в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы он подкреплялся титулами и поведением тренера»
Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»
Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть»
Колосков назвал мифом статус «Спартака» как народной команды: «Но в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы он подкреплялся титулами и поведением тренера»