Бабаев прокомментировал итоги разбирательства с Федотовым

Бабаев о суде с Федотовым: «ЦСКА сделал все, чтобы разойтись полюбовно. Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше»

Роман Бабаев прокомментировал итоги разбирательства с Владимиром Федотовым.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ЦСКА выплатить Федотову 631 тысячу евро за увольнение, иск бывшего тренера удовлетворили частично.

«Исковые требования были существенно выше, больше двух миллионов евро, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате РФС, мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба. Команда занимала второе место в РПЛ, побеждала в Кубке. Но, как это часто бывает в футболе, уходят тренеры, футболисты и менеджеры. И этот момент настал. Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях. К сожалению, этого не получилось. Ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали очень близко к той, которую присудил CAS. Она не была принята [стороной Федотова], таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными. После этого было длительное рассмотрение дела в CAS. В итоге три оклада, вот и вся история. Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше», – сказал генеральный директор ЦСКА.
