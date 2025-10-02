Стала известна стоимость самого дешевого билета на финал ЧМ по футболу

Самый дешевый билет на финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года стоит $2 030. Об этом сообщил портал The Athletic.

Билеты распределены на четыре категории. Цена билета на финал в первой категории составляет $6 370, во второй - $4 210, в третьей - $2 790, в четвертой - $2 030. Игра пройдет на стадионе"Метлайф Стэдиум" (штат Нью-Джерси, США).

На матч открытия, который должен пройти в Мехико, билеты можно купить от $370 (низшая категория). За один билет первой категории придется заплатить $1 825.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Игры примут США, Канада и Мексика. В турнире примут участие 48 команд.