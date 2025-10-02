70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина

Sports.ru

Александр Медведев может сыграть за «Амкал» против Lit Energy Михаила Литвина.

70-летний Медведев может еще раз сыграть за «Амкал» в Медиалиге
© Sports.ru
«На следующий матч мы хотим усилиться форвардом Александром Ивановичем Медведевым, который уже доказал свою состоятельность в Кубке России. Думаю, с «литами» он тоже покажет класс», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Напомним, 70-летний советник председателя «Зенита» сыграл за «Амкал» против «Салюта» (2:1) в FONBET Кубке России. Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

«Амкал» сыграет с Lit Energy в 6-м туре WINLINE Кубка Медиалиги. Проигравшая команда покинет турнир.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости