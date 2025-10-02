В "Локомотиве" высказались о возможном продлении контракта с Бариновым

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о продлении контракта с Дмитрием Бариновым.

"Переговоры идут. У него самый сильный контракт в команде. В течение какого срока возможно будет договориться с Бариновым? Не знаю. На следующей неделе второй раунд переговоров. Будем договариваться", - цитирует Ульянова "СЭ".

В летнее трансферное окно сообщалось, что ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова. Футболист выступает за основную команду "железнодорожников" с 2015 года - за это время россиянин провел во всех турнирах 265 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 23 голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 9 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом, подопечные Михаила Галактионова располагаются на второй строчке с 20 набранными очками в своем активе.