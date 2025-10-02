Тренер «Пари НН» пожаловался на судейство

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский пожаловался на судейство после поражения своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 со «Спартаком» (1:2).

© Чемпионат.com