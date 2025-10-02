«Манчестер Юнайтед» может рассмотреть назначение Гласнера

«МЮ» рассмотрит назначение Гласнера в случае увольнения Аморима. В клубе уверяют, что поддерживают португальца (BBC)
«Манчестер Юнайтед» может рассмотреть назначение Оливера Гласнера.
Контракт 51-летнего тренера с «Кристал Пэлас» истекает в конце этого сезона. По информации BBC, летом клуб предложил австрийскому специалисту новое соглашение, но он предпочел дождаться закрытия трансферного окна, прежде чем принимать решение. Источники, близкие к клубу, утверждают, что вероятность подписания нового договора невелика.
Многочисленные источники сообщают, что Гласнер будет в числе кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Рубена Аморима. При этом в клубе настаивают, что по-прежнему поддерживают португальского специалиста и не составляли никаких списков кандидатов.
Интерес к услугам Оливера также проявляет «Бавария», хотя в данный момент нет никаких признаков того, что Венсану Компани может грозить увольнение.
