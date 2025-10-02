Вратарь Ульянов рассказал, как Черчесов повлиял на результаты «Ахмата»

Авторитет главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова и изменения в игре повлияли на команду, она стала добиваться положительных результатов, рассказал «Матч ТВ» вратарь грозненцев Вадим Ульянов.

© ФК «Ахмат»

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе. При нем команда не проигрывает в семи турах МИР РПЛ подряд и с 15 очками занимает восьмое место в таблице.

— «Ахмат» преобразился при Черчесове. Что изменилось?

— Тяжело выделить что‑то одно. Сыграли свою роль перестроения в игре, авторитет Черчесова, его слова — все это дает результат и плоды. С первого матча мы начали играть чуть в другой футбол, а самое главное — положительный результат, он нас устраивает, — сказал Ульянов «Матч ТВ».

В гостевом матче 11‑го тура чемпионата России «Ахмат» 4 октября сыграет с «Краснодаром».

