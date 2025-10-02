Тренер Сакич раскритиковал игру «Спартака» в победном матче с «Пари НН»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался по итогам матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости.

«Недопустимо выходить на матч с таким настроем, не борясь за каждый мяч. Такого отношения не простит ни один соперник, так никого не обыграть. И «Пари НН» это сегодня показал. При всём уважении к сопернику, это команда не такого высокого качества. Но своим желанием и стремлением она доставила нам неприятности. Мы «Спартак» и должны биться за первое место всегда, в том числе в группе Кубка России. И в последнем туре в Махачкале должны в любом случае играть на победу. А что касается предстоящего дерби с ЦСКА, то там дополнительной мотивации не нужно», — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

После этой игры «Спартак» занимает второе место в группе С с 10 очками, красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ турнира. «Пари НН» с тремя очками находится на третьей строчке.