«Тоттенхэм» продлил контракт с полузащитником Родриго Бентанкуром.

Прежнее соглашение с 28-летним уругвайцем действовало до июня 2026 года. Срок нового не уточнили, указав лишь, что оно долгосрочное.

«Я чувствую себя очень хорошо и рад продолжить свою историю в этом замечательном клубе. Моя семья счастлива. У меня замечательные друзья и одноклубники, которые усердно работают каждый день. Я люблю этот клуб и чувствую себя здесь очень хорошо. Победа в Лиге Европы стала фантастическим моментом, и мы хотим развить этот успех и завоевать еще больше трофеев. У нас новый главный тренер, новый капитан, и я хочу провести в клубе еще много лет», – сказал хавбек.

После перехода в «Тоттенхэм» из «Ювентуса» в январе 2022-го Бентанкур провел за лондонский клуб 122 матча и забил 9 голов.