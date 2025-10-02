Мажич: европейский футбол нуждается в российских клубах

Руководить департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич уверен, что европейский футбол страдает из-за отсутствия российских команд.

«Когда общаешься с нормальными людьми, каждый говорит, что спорт должен быть вне политики. Но когда в дело вступают эмоции, начинается: «Мы за это», «Мы за то»… Это уже не дело. Надеюсь, российские команды вернутся на международную арену в самом скором времени. Европейский футбол нуждается в российских клубах с их инфраструктурой, бюджетами, качеством футболистов. Также он нуждается и в сборной вашей страны», — приводит слова Мажича «Спорт-экспресс».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года.