Объявлены номинанты на приз лучшему игроку сентября в АПЛ

Названы номинанты на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На награду по итогам сентября претендуют 6 футболистов.
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 3 матча, 2 победы, 1 ничья, 5 голов, 1 ассист;
Даити Камада («Кристал Пэлас») – 2 победы, 1 ничья, 5 созданных моментов, 17 выигранных единоборств;
Янкуба Минте («Брайтон») – 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;
Робин Руфс («Сандерленд») – 1 победа, 2 ничьих, 2 сухих матча, 13 сэйвов;
Гранит Джака («Сандерленд») - 1 победа, 2 ничьих, 2 сухих матча, 2 ассиста;
Мартин Субименди («Арсенал») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 сухой матч.
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
