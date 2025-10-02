В ЦСКА рассказали, как сыграют со «Спартаком» в дерби

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин заявил, что его команда намерена преподнести сюрприз соперникам в предстоящем матче. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

По его словам, армейцы в данный момент находятся в отличной форме.

«Козырь в том, что мы сейчас находимся на первом месте в чемпионате и показываем очень хороший футбол. Вы сами все увидите, когда начнется игра», — заявил Лукин.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В 10-м туре ЦСКА обыграл «Балтику» — встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0. После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Калининградский клуб с активом в 17 баллов сохранил за собой шестую строчку в таблице РПЛ.