Черышев может продолжить карьеру на Кипре и клубах из Азии

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев может продолжить карьеру за границей.

© Rusfootball

По информации источника, у Дениса Черышева есть варианты с кипрским АЕКом из Ларнаки, а также с клубами из стран СНГ и Азии. Посредники, представляющие интересы игрока, также предлагали его в испанские клубы Сегунды, однако там Черышев не вызвал особого интереса.

34-летний нападающий выступал за "Реал Мадрид", "Вильярреал", "Севилью", "Валенсию" и "Венецию". Последним клубом Черышева был греческий "Панионис", который он покинул 1 июня 2025 года. За всю карьеру футболист провёл 391 матч и отметился 101 результативным действием (54 гола и 47 голевых передач). За сборную России полузащитник провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.