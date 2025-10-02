Лукин ответил, какие козыри есть у ЦСКА перед «Спартаком» в предстоящем дерби

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил, какие козыри имеет его команда перед «Спартаком» в предстоящем московском дерби. Команды встретятся в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

— Впереди встреча со «Спартаком». Какие козыри есть у ЦСКА перед командой Станковича?

— Козырь в том, что мы сейчас находимся на первом месте в чемпионате и показываем очень хороший футбол. Вы сами все увидите, когда начнётся игра.

— Какая встреча со «Спартаком» для вас была самой запоминающейся?

— Мое первое дерби, в котором я сыграл. Это был наш домашний матч, который завершился вничью, 0:0. Получилась интересная встреча. У меня были другие ощущения. Я прям кайфанул. Потом всю ночь не мог заснуть, — приводит слова Лукина «Евро-Футбол.Ру».