Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура между московскими ЦСКА и «Спартаком». Встреча между красно-белыми и армейцами состоится в ближайшее воскресенье, 5 октября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.

«Думаю, как всегда, это будет очень эмоциональный и напряжённый матч. Победителя в таких играх очень сложно предсказать. Наверное, ЦСКА — более стабильный. Они идут на первом месте, но «Спартак» иной раз делает чудеса. Им помогают их эмоции. «Спартак» обладает хорошим составом для того, чтобы бороться за самые высокие места», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.