Волейболист Спиридонов раскритиковал футболиста Заболотного

Алексей Спиридонов заявил, что не видел игрока деревяннее Антона Заболотного.

© Sports.ru

В воскресенье «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

– Пока в чемпионате россияне из «Спартака» не забивали. Может, бывшего армейца Антона Заболотного выпустят на дерби?

– Своими глазами на стадионе видел его игру с «Ростовом». Более деревянного футболиста в жизни не видел. На него делали навесы – все в пустоту, он проиграл кучу единоборств, постоянно падал. Зачем нужен столб? Пусть сидит и протирает кожаное кресло на бровке. Не нужен он в дерби. Может, я не разбираюсь в футболе, диванный аналитик. Взять Заболотного была большая ошибка.

Дзюба, каким бы он ни был человеком и как бы я к нему ни относился, свои единоборства выигрывает. Заболотный же падает чаще, чем Комличенко.

– Не смущает, что забивают только иностранцы?

– Пусть и дальше забивают. У нас же в атаке и полузащите одни легионеры. А кому из русских забивать, Максименко?

– Счет в дерби?

– 3:1 в пользу «Спартака», – сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов.