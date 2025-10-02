Волейболист Спиридонов о Заболотном: «Более деревянного футболиста в жизни не видел, падает чаще Комличенко. Дзюба, каким бы ни был человеком, свои единоборства выигрывает»

Sports.ru

Алексей Спиридонов заявил, что не видел игрока деревяннее Антона Заболотного.

Волейболист Спиридонов раскритиковал футболиста Заболотного
© Sports.ru

В воскресенье «Спартак» сыграет на выезде с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

– Пока в чемпионате россияне из «Спартака» не забивали. Может, бывшего армейца Антона Заболотного выпустят на дерби?

– Своими глазами на стадионе видел его игру с «Ростовом». Более деревянного футболиста в жизни не видел. На него делали навесы – все в пустоту, он проиграл кучу единоборств, постоянно падал. Зачем нужен столб? Пусть сидит и протирает кожаное кресло на бровке. Не нужен он в дерби. Может, я не разбираюсь в футболе, диванный аналитик. Взять Заболотного была большая ошибка.

Дзюба, каким бы он ни был человеком и как бы я к нему ни относился, свои единоборства выигрывает. Заболотный же падает чаще, чем Комличенко.

– Не смущает, что забивают только иностранцы?

– Пусть и дальше забивают. У нас же в атаке и полузащите одни легионеры. А кому из русских забивать, Максименко?

– Счет в дерби?

– 3:1 в пользу «Спартака», – сказал чемпион Европы по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов.

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости