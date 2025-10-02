Объявлено, где пройдет молодежный чемпионат мира по футболу в 2027 году

Азербайджан и Узбекистан примут чемпионат мира по футболу 2027 года среди игроков не старше 20 лет, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Соответствующее решение было принято на совете ФИФА, который состоялся в четверг в Цюрихе.

В конце сентября в Чили стартовал 24‑й розыгрыш чемпионата мира среди молодежных команд.

