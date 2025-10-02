Рамуш отреагировал на слова Педри, сказавшего про месть «ПСЖ» перед матчем ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш прокомментировал слова полузащитника «Барселоны» Педри, который перед очным матчем команд во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2) сказал, что сине-гранатовые хотят отомстить парижскому клубу после вылета из четвертьфинала соревнования в минувшему году.

© Чемпионат.com

«Мы победители Лиги чемпионов, не могу могу сказать большего. Если ты лучший, то должен показать это на поле, а не говорить», — приводит слова Рамуша RMC Sport.

В следующему туре соревнования «ПСЖ» встретится с «Байером». Игра состоится 21 октября. В свою очередь, «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» (21 октября).