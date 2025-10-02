Семин дал совет "Спартаку" перед матчем с ЦСКА

Российский тренер Юрий Семин дал совет московскому "Спартаку" перед матчем с ЦСКА.

"Спартаку" нужно направить свою эмоциональность на игру. Если направят её и сконцентрируются на футболе — а не на судьях, соперниках или несправедливости, которую они видят, — тогда у них всё получится. Не смогут? Тогда одна игра будет хорошей, другая — не очень", - цитирует Семина "Чемпионат".

В воскресенье, 5 октября, ЦСКА сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком" - стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Московский "Спартак" располагается на 5 строчке в таблице с 18 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны, "Спартак" расположился на 4 месте в турнирной таблице.