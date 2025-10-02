Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

© Соцсети

Мбаппе оформил хет-трик во вторник в выездном матче против казахстанского "Кайрата" и помог "королевскому клубу" одержать крупную победу - 5:0. Также в тот вечер отличились Эдуарду Камавинга и Браим Диас.

По итогам голосования за звание лучшего футболиста недели Мбаппе опередил норвежцев Эрлинга Холланда ("Манчестер Сити"), забившего два мяча "Монако" (2:2), Йенса Петтер Хауге из "Буде-Глимта", который оформил дубль в игре с "Тоттенхэмом" (2:2), и датчанина Расмуса Хойлунда ("Наполи"), отправившего два мяча в ворота португальского "Спортинга" (2:1).