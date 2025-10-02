Бывший президент «Спартака»: ЦСКА сейчас более фундаментальная и неуступчивая команда

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился оценкой значимости предстоящего матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Червиченко охарактеризовал текущий сезон ЦСКА как демонстрирующий фундаментальную игру и устойчивость результатов. Встреча команд состоится в воскресенье на домашнем стадионе армейцев, начало матча запланировано на 16:30. Перед этой игрой ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с 21 набранным очком, в то время как «Спартак» располагается на пятой позиции с 18 очками.

«ЦСКА сейчас более фундаментальная и неуступчивая команда. Армейцы не будут терять очки так, как «Локомотив» или «Краснодар». Они будут максимально биться. «Красно‑белые» совершили рывок, догнали лидеров, поэтому будет бойня. Победит тот, кому больше повезет»

Червиченко отметил, что для «Спартака» этот матч имеет особое значение в контексте борьбы за чемпионский титул. По его мнению, поражение может создать серьезный отрыв от лидера в турнирной таблице, который будет сложно ликвидировать в оставшейся части сезона. Он также добавил, что до предстоящего перерыва в чемпионате у команд остается ограниченное количество матчей, что увеличивает ценность каждого очка.