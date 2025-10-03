ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2026

Международная федерация футбола представила мяч, которым будут играть команды на чемпионате мира 2026 года.

Дизайн мяча выполнен с учетом стран-участниц турнира - США, Мексики и Канады - и в трех цветах. Также на него нанесены символы этих стран - звезда, орел и кленовый лист.

Мяч получил название Trionda, что переводится как "три волны". Название подчеркивает, что турнир пройдет в трех странах.

Помимо этого, в мячи встроены специальные чипы, которые передают данные в систему VAR в режиме реального времени.

"С нетерпением жду, когда этот прекрасный мяч окажется в сетке ворот. Обратный отсчет до чемпионата мира запущен", - заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 15-го июня по 13-е июля.