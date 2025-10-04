Мостовой посвятил стих чемпиону мира 2006 года

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале опубликовал стихотворение, посвященное новому главному тренеру сборной Узбекистана Фабио Каннаваро.

«Поздравляю Фабио с назначением!

Узбекистану вместе с Каннаваро

Я пожелаю ярких, красочных побед,

Успехов на чемпионате мира

От Мостового Фабио привет!)» — написал Мостовой.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он тренировал с декабря 2024 по апрель 2025 года. 27 ноября 2006 года Фабио Каннаваро был удостоен «Золотого мяча» — приза лучшему игроку Европы по версии France Football.

По итогам отборочного турнира сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира: команда обеспечила себе одно из восьми в финальной части ЧМ-2026 от Азиатской конфедерации футбола

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.