Стало известно, обсуждала ли ФИФА отстранение Израиля от турниров

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не стал обсуждать возможное отстранение Израиля от выступления на международных турнирах, передает AS.

© Газета.Ru

Отмечается, что ФИФА не хочет нанести ущерб чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля. Действующим победителем турнира является Аргентина.

25 сентября появилась информация, что готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.