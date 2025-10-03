В ЦСКА рассказали, когда нападающий Мусаев снимет защитную маску

В ЦСКА рассказали, когда Мусаев снимет защитную маску
Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов ответил, когда нападающий команды Тамерлан Мусаев выйдет на поле без защитной маски.
"Он будет ее носить включительно до матча со "Спартаком". А потом будем смотреть по ситуации", — приводит слова Безуглова "Спорт-Экспресс".
Напомним, Мусаев получил травму во время матча четвертого тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА с "Сочи".
В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 встречах за армейцев, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.
На данный момент красно-синие лидируют в турнирной таблице чемпионата России. В их активе – 21 очко. В следующем туре ЦСКА на своем домашнем поле сыграет со "Спартаком". Матч состоится в воскресенье, 5 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.