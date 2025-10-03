Бубнов объяснил, почему считает, что «Локомотив» по игре выше «Динамо»

Бывший российский футболист Александр Бубнов объяснил, почему считает, что «Локомотив» по игре выше московского «Динамо». После 10 туров Мир РПЛ железнодорожники располагаются на втором месте в турнирной таблице, бело-голубые — на седьмом.

© Чемпионат.com