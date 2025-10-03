Юран оценил появление баннера с его изображением на матче в Австрии

Бывший футболист сборной России Сергей Юран, выступавший за австрийский «Штурм», оценил поступок фанатов команды, вывесивших баннер с его изображением на матче Лиги Европы против «Рейнджерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что появление баннера в Австрии стало для него неожиданным.

«Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт. Поэтому такой перформанс дорогого стоит. Особенно приятно, что новое поколение фанатов "Штурма" помнит», — заявил Юран.

Баннер с изображением Юрана появился на стадионе в Граце 2 октября. Полотно было посвящено победе «Штурма» над «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2000/2001. В той игре австрийцы взяли верх над соперником со счетом 2:0, а один из мячей забил Юран.

«Штурм» стал последней командой в карьере Юрана. За этот клуб он выступал с 2000 по 2001 год.