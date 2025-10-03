Экс-полузащитник ЦСКА: вообще не помню, как мы играли с «Реалом»

Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович вспомнил о матче армейцев с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов УЕФА.

— Давай вспомним одну из самых запоминающихся побед ЦСКА последнего десятилетия — 3:0 с «Реалом». Это главный матч в твоей карьере?

— Тяжело сказать. Было много хороших матчей. Конечно, этот — один из лучших. Приятно обыграть в гостях один из лучших клубов в мире. Но, если честно, я… вообще не помню, как мы играли! Только помню, как голы забивали.

Но этот результат я не забуду никогда. Тем более что на трибунах «Бернабеу» была моя семья и несколько близких друзей, — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.