«Крылья Советов» объявили о трансфере 75-летнего футболиста

«Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о неожиданном подписании. Состав вновь пополнил экс-футболист самарской команды Валерьян Панфилов, которому сейчас 75 лет. В последнее время Панфилов занимал пост члена совета директоров клуба и возглавлял отдел по работе с ветеранами «Крыльев Советов».

© ФК "Крылья Советов"