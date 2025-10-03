Вратарь «Динамо» назвал свой образец для подражания

Вратарь «Динамо» Расулов: «Нравится, как играет Алиссон Беккер. Он очень хладнокровный, не видел от него какой‑то паники в играх»
Вратарь «Динамо» Курбан Расулов заявил «Матч ТВ», что ему импонирует игра голкипера «Ливерпуля» Алиссона Беккера.
Расулов — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне Расулов провел за «бело‑голубых» три матча в Кубке России, в которых не пропустил ни одного мяча. В РПЛ 19‑летний вратарь за московский клуб еще не дебютировал.
— В кулуарах вас называют новым Игорем Акинфеевым.
— Игорь в 16 лет дебютировал за ЦСКА. У меня же в таком возрасте не получилось.
— Кто для вас эталонный вратарь?
— По игре мне нравится, как играет Алиссон Беккер. Он очень хладнокровный, не видел от него какой‑то паники в играх, всегда все спокойно делает. А внешне я похож на Тибо Куртуа (смеется), — сказал Расулов «Матч ТВ».
