Спортивный директор "Динамо" может покинуть клуб

Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач может покинуть клуб.

© Rusfootball

По информации "Спорт-Экспресса", будущее боснийского специалиста остаётся в неопределённом состоянии после отставки председателя совета директоров Дмитрия Гафина.

Соглашение Желько Бувача с бело-голубыми действует до лета 2026 года.

После 10 туров "Динамо" располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

Следующий матч подопечные Карпина проведут на своём поле против "Локомотива". Встреча пройдёт в субботу, 4 октября.