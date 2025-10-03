Объявлен главный арбитр матча 11‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Чистяков назначен главным арбитром матча 11‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»
Бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым назначена на матч 11‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком», сообщается на сайте РФС.
Встреча команд пройдет 5 октября на стадионе «красно‑синих». Начало — в 16:30 (мск).
Помогать Чистякову будут лайнсмены Андрей Образко и Рустам Мухтаров. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Виталий Мешков.
Другие назначения тура:
4 октября (суббота)
«Акрон» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владимир Москалёв.
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Фёдоров.
«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Сергей Иванов.
5 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Иван Сараев
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов.
«Сочи» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Василий Казарцев.
«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Ян Бобровский.