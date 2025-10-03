Объявлен главный арбитр матча 11‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым назначена на матч 11‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком», сообщается на сайте РФС.

Встреча команд пройдет 5 октября на стадионе «красно‑синих». Начало — в 16:30 (мск).

Помогать Чистякову будут лайнсмены Андрей Образко и Рустам Мухтаров. Ответственным за систему видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Виталий Мешков.

Прямую трансляцию дерби смотрите на каналах «Матч ТВ» (с 15:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 16:25, в режиме live), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Другие назначения тура:

4 октября (суббота)

«Акрон» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владимир Москалёв.

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Фёдоров.

«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Павел Кукуян; ВАР — Сергей Иванов.

5 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Иван Сараев

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Иван Абросимов.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Василий Казарцев.

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Ян Бобровский.