Ливай Гарсия недоволен своей игрой в "Спартаке"

Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия прокомментировал свою результативность в команде.

"Конечно, я много чем недоволен. Надо работать над собой и улучшать игру. Тут дело только в работе над собой", - сказал Гарсия в интервью "Матч ТВ".

Ливай Гарсия перешёл к красно-белым в феврале 2025 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 11 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

После 10 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет против ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 5 августа.