Выяснилось, приедет ли Каррера на прощальный матч Глушакова

Массимо Каррера не поучаствует в прощальном матче Дениса Глушакова.

Игра пройдет 11 октября на «Арене Химки» и нанется в 16:30 по московскому времени. Ранее появилась информация, что итальянец отказался от поездки в Россию из-за проблем с визами и плотного графика мероприятий.