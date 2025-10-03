Выяснилось, приедет ли Каррера на прощальный матч Глушакова

Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова: «Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы»
Массимо Каррера не поучаствует в прощальном матче Дениса Глушакова.
Игра пройдет 11 октября на «Арене Химки» и нанется в 16:30 по московскому времени. Ранее появилась информация, что итальянец отказался от поездки в Россию из-за проблем с визами и плотного графика мероприятий.
«Глушаков пригласил меня на его прощальный матч. Я поблагодарил Дениса за приглашение, но, к сожалению, из-за своих обязательств не смогу посетить матч. Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы на прощальный матч Глушакова», – сказал экс-тренер «Спартака».
