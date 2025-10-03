Представитель Захаряна объяснил невключение футболиста в состав сборной

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «Матч ТВ» отреагировал на невключение футболиста в окончательный состав сборной России на октябрьский сбор.

В текущем сезоне Захарян провел два матча за клуб и не отметился результативными действиями.

— Это нужно спрашивать у Карпина. Не могу это решение обсуждать. Нужно задавать вопросы тренеру. Состояние у Арсена нормальное. Наверное, тренер видит потенциально других ребят. Это его мнение, все субъективно, — сказал Голубин «Матч ТВ».

В октябре сборная России сыграет товарищеские матчи с Ираном и Боливией.