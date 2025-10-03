Тренер сборной России оценил уровень команд Ирана и Боливии

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал сильными соперниками национальные команды Ирана и Боливии.

© Матч ТВ

Сборная России 10 октября в Волгограде проведет товарищеский матч с командой Ирана, 14 октября в Москве — с командой Боливии.

— Что скажете о двух предстоящих соперниках сборной России с точки зрения вратарской работы?

— Со сборной Ирана уже играли в 2023 году. Это очень сильная команда, в рейтинге ФИФА она на данный момент занимает 21‑е место. В этом году иранцы снова выполнили задачу по выходу на чемпионат мира. Это будет очень хорошая проверка для нас. Матч в Тегеране два с половиной года назад был очень сложным.

Если говорить о Боливии, то все южноамериканские команды — сильные и техничные. Будет очень интересно проверить наших вратарей в этих двух играх. Наверняка эти матчи будут непростыми для них, — цитирует Кафанова пресс‑служба РФС.

В пятницу тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав из 30 футболистов для участия в предстоящих товарищеских матчах.