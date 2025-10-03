Карпин объяснил, почему Мостовой не вошел в состав сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невключение полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в окончательный состав национальной команды на октябрьский учебно‑тренировочный сбор состоянием футболиста и конкуренцией.

© Матч ТВ

В итоговый список вошли 30 игроков.

— В итоговом списке нет Андрея Мостового. Тоже проблемы со здоровьем?

— Нет. В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне. В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке.

— В октябре нас ждут игры с сильными соперниками — Ираном и Боливией. Уже начали их изучать? И будете ли учитывать особенности их игры при работе на сборе?

— Изучать Иран и Боливию начали сразу как узнали, что предстоит играть с этими сборными. Обе команды — сильные соперники, с которыми нам точно интересно встретиться. В том числе понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня. Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем. Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры, — приводит слова Карпина пресс‑служба Российского футбольного союза.

Сборная России 10 октября в Волгограде сыграет товарищеский матч с командой Ирана, с командой Боливии — 14 октября в Москве.