Кафанов рассказал, как распределят время между вратарями в матчах с Ираном и Боливией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как будут распределять игровое время между четырьмя вратарями в октябрьских матчах.

"Решение будет принято после обсуждения с тренерским штабом в самом начале сбора. Хотелось, чтобы как минимум три вратаря из четырёх сыграли в эти двух матчах", - приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В итоговый список национальной команды попали четыре вратаря - Матвей Сафонов из "ПСЖ", Денис Адамов из "Зенита", Александр Максименко из "Спартака" и Станислав Агкацев из "Краснодара".

Напомним, что сборная России сыграет в Волгограде со сборной Ирана 10 октября, а также проведет встречу с Боливией 14 октября в Москве. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Иорданией (0:0) и обыграли на выезде Катар (4:1).