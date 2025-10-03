Кафанов рассказал, как распределят время между вратарями в матчах с Ираном и Боливией

Кафанов рассказал, как будет распределено время между вратарями в матчах с Ираном и Боливией
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как будут распределять игровое время между четырьмя вратарями в октябрьских матчах.
В итоговый список национальной команды попали четыре вратаря - Матвей Сафонов из "ПСЖ", Денис Адамов из "Зенита", Александр Максименко из "Спартака" и Станислав Агкацев из "Краснодара".
Напомним, что сборная России сыграет в Волгограде со сборной Ирана 10 октября, а также проведет встречу с Боливией 14 октября в Москве. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Иорданией (0:0) и обыграли на выезде Катар (4:1).