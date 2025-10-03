Футболисты «Зенита» разгромили «Факел»

«Зенит» одержал крупную выездную победу над «Факелом» в матче 25‑го тура Молодежной футбольной лиги.

© «Газпром»-Академия

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 4:1. У петербуржцев по два гола забили Максим Хохлов и Андрей Касаджиков. В составе хозяев точным ударом отметился Артем Горяинов.

Клуб из Санкт‑Петербурга набрал 55 очков и занимает второе место в таблице, «Факел» (28) располагается на 10‑й строчке.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Акроном — Академией Коноплева» 17 октября, «Факел» в этот же день отправится в гости к «Уралу».

Молодежное первенство. 25-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:4