Андрей Богданавичус стал новым главным тренером ЖФК «Зенит»

36-летний российский специалист Андрей Богданавичус стал новым главным тренером женской команды санкт-петербургского «Зенита». Об этом официально объявила пресс-служба сине-бело-голубых. На своём посту тренер сменил Ольгу Порядкину, работавшую в клубе с января 2020 года.

«Сине-бело-голубые поздравляют Андрея Владимировича с назначением и желают успехов, побед и новых трофеев вместе с командой!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале женской команды «Зенита».

Андрей Богданавичус работал в ЖФК «Зенит» в качестве ассистента главного тренера с 2022 года. В 23-м туре Winline Суперлиги «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом». Встреча пройдёт в субботу, 4 октября. Санкт-петербургский клуб занимает третье место в таблице с 45 очками в 20 встречах.